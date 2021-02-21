"TÜRKİYE GARA'YI, KANDİL'İ, SİNCAR'I VURUR"

Erdoğan Karakuş, "Bundan sonrası kolay bizim ırakta sorunumuz ne? Ne demek istiyoruz biz bugün Kuzey Irak'ın gözetliyoruz. Bizim Kuzey Irak'ta hava hakimiyetimiz var orada hiçbir sorunumuz yok İki sene önce bizimle ilişkileri kötü olan Irak, tutu bizi BM'ye şikayet etti. Ne dedi; 'Türkiye hava sahamızı ihlal ediyor' dedi. Fakat bugün görüyorsunuz Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Bugün Irak ile anlaşmalı vaziyette, Irak'ın kuzeyindeki bir kuruluşla anlaşmalı vaziyette bu harekatı yaptığımız için hava harekatımızı yapmamızda bir sıkıntımız yok. Hava hakimiyetimiz var, gözetlemede bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla ister Gara'yı, Kandil'i, Sincar'ı vururum (Türkiye) nereyi isterseniz vururum." ifadelerine yer verdi.