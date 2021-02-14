Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. Gara'nın önemi ne? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de anlattı. Karakuş, "Gara’nın önemi bir tarafında Sincar diğer tarafında Kandil var… Buralara biz istediğimiz gibi harekat icra edebiliriz" ifadelerini kullandı

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. Gara'nın önemi ne? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de anlattı. Karakuş, "Gara'nın önemi bir tarafında Sincar diğer tarafında Kandil var… Buralara biz istediğimiz gibi harekat icra edebiliriz" ifadelerini kullandı.