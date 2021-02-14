15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de değerlendirdi: Buralara istediğimiz gibi harekat icra edebiliriz

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de değerlendirdi: Buralara istediğimiz gibi harekat icra edebiliriz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2021 15:49
Güncelleme:14.02.2021 15:58
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. Gara'nın önemi ne? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de anlattı. Karakuş, "Gara’nın önemi bir tarafında Sincar diğer tarafında Kandil var… Buralara biz istediğimiz gibi harekat icra edebiliriz" ifadelerini kullandı

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. Gara'nın önemi ne? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de anlattı. Karakuş, "Gara'nın önemi bir tarafında Sincar diğer tarafında Kandil var… Buralara biz istediğimiz gibi harekat icra edebiliriz" ifadelerini kullandı.

PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte teröristlere mezar olan o mağaralar!
İşte teröristlere mezar olan o mağaralar!
Türkiye’nin milli savunma hamleleri…
Türkiye’nin milli savunma hamleleri…
PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!
PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!
Ulusal güvenlik problemidir!
Ulusal güvenlik problemidir!
HDP demek PKK demektir
HDP demek PKK demektir
Canlı yayında flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı!
Canlı yayında flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı!
Can Dündar'ın algısını İçişleri çökertti
Can Dündar'ın algısını İçişleri çökertti
PKK'lı teröristlerden Gara'da sinsi plan!
PKK'lı teröristlerden Gara'da sinsi plan!
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı!
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı!
Gara operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Gara operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
HDP'li isimlere soruşturma!
HDP'li isimlere soruşturma!
Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Sizlerden ricam...
Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Sizlerden ricam...
Daha Fazla Video Göster