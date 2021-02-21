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Irak'ta asıl hedef Kandil mi? Olası yeni harekatın kodları neler? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör'den A Haber'de önemli açıklamalar

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2021 22:10
Güncelleme:21.02.2021 22:31
Gara operasyonunun yankıları sürerken “PKK’ya yönelik yeni operasyonlar olacak mı? Olası yeni harekatın kodları neler?” sorusu soruluyor. Peki, Irak'ta asıl hedef Kandil mi? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de değerlendirdi.

Güney bölgemizdeki terör yuvalanmasına dikkat çeken Özgür Tör, "Bu coğrafyada kim sorumlu? Irak Devleti. Bir kere Irak devletine, bayrağına, toprağına sahip olacak. Bize terör ihracatında bulunmayacak. Bunu isterse kendi yapar isterse bölgesel yönetimle yapar. Siz bir yerde bayrak dalgalandırıyorsanız oranın sahibi olacaksınız. Sahibi olamıyorsanız bayrak dalgalandırmayacaksınız. Bu ayrım çok önemli. Ya da bırakacaksınız (Türkiye) biz kontrol edeceğiz. Bu kadar dağlık alanda kontrol atına almak zor. İğnede kuyu kazmak gibi, hemen aşağısında düzlük bir alan var. İran da Kandil istikametini kapatırsa ki orada dağlık alan o zaman buradaki bu ateş (PKK) söner. Hiç şehit vermeden bu daha basit. Ama bu basit gibi görünen, uygulaması zor ama sonucu kesin bir olay." dedi.

"95-97'DE OLDUĞU GİBİ..."

Tör, "Irak'ta bölgesel yönetimle işbirliği yaptığın zaman Kandil'de oturan insanların nereden yemek alıyor, ikmal yapıyor? bunun kesilmesi lazım. Onun kesilmesinin en iyi noktası da tepelerde dağlarda uğraşacağımıza 95-97'de olduğu gibi aşağıdan girilecek ya da bunu onlar yapacak" şeklinde konuştu.

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işıktan Gara operasyonu açıklaması: Mağaranın bulunması özel bir istihbaratın sonucu EMEKLİ KIDEMLİ ALBAY MİTHAT IŞIK'TAN GARA OPERASYONU AÇIKLAMASI: MAĞARANIN BULUNMASI ÖZEL BİR İSTİHBARATIN SONUCU
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Kemal Kılıçdaroğluna Gara tepkisi İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GARA TEPKİSİ
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan Gara mesajı: Artık PKK hiçbir yerde güvende hissetmeyecek SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN "GARA" MESAJI: ARTIK PKK HİÇBİR YERDE GÜVENDE HİSSETMEYECEK
Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haberde değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır GARA OPERASYONU NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: KANDİL VE DİĞER OPERASYONLARIN BAŞLANGICI VE MESAJIDIR
Son dakika: PKKnın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haberde değerlendirdiler SON DAKİKA: PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP KAPATILACAK MI? TERÖRÜN SİYASALLAŞMASI NASIL ÖNLENECEK? GARA NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER

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