Gara operasyonunun yankıları sürerken “PKK’ya yönelik yeni operasyonlar olacak mı? Olası yeni harekatın kodları neler?” sorusu soruluyor. Peki, Irak'ta asıl hedef Kandil mi? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de değerlendirdi.

Güney bölgemizdeki terör yuvalanmasına dikkat çeken Özgür Tör, "Bu coğrafyada kim sorumlu? Irak Devleti. Bir kere Irak devletine, bayrağına, toprağına sahip olacak. Bize terör ihracatında bulunmayacak. Bunu isterse kendi yapar isterse bölgesel yönetimle yapar. Siz bir yerde bayrak dalgalandırıyorsanız oranın sahibi olacaksınız. Sahibi olamıyorsanız bayrak dalgalandırmayacaksınız. Bu ayrım çok önemli. Ya da bırakacaksınız (Türkiye) biz kontrol edeceğiz. Bu kadar dağlık alanda kontrol atına almak zor. İğnede kuyu kazmak gibi, hemen aşağısında düzlük bir alan var. İran da Kandil istikametini kapatırsa ki orada dağlık alan o zaman buradaki bu ateş (PKK) söner. Hiç şehit vermeden bu daha basit. Ama bu basit gibi görünen, uygulaması zor ama sonucu kesin bir olay." dedi.

"95-97'DE OLDUĞU GİBİ..."

Tör, "Irak'ta bölgesel yönetimle işbirliği yaptığın zaman Kandil'de oturan insanların nereden yemek alıyor, ikmal yapıyor? bunun kesilmesi lazım. Onun kesilmesinin en iyi noktası da tepelerde dağlarda uğraşacağımıza 95-97'de olduğu gibi aşağıdan girilecek ya da bunu onlar yapacak" şeklinde konuştu.