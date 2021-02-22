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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'daki alçak saldırıya tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 'da şehit mezarlarının tahrip edilmesine tepki göstererek, "Şehitlerimizin emaneti ailemizin yanındayız" dedi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'daki alçak saldırıya tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailemizin yanındayız" ifadelerini kaydetti.

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