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Antalya'da bir otelin diskosunda koronavirüs partisi! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayanlar halkın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Antalya'daki bir otelin diskosunda verilen partinin görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Antalya'da bir otelin diskosunda koronavirüs partisi! Skandal görüntüler ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı. Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi.

OTEL MÜŞTERİSİNDEN TEPKİ

Otelde müşterisi olduğu değerlendirilen bir kişi ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek dile getirdi.

Görüntüleri çeken kişi, "Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.

Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı.

Diskoda sadece görev yapan garsonların maske taktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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