Sapığın telefonunda yüzlerce kadının etek altı görüntüleri çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta kadınların yoğunlukla ziyaret ettiği butik mağazaların da çok sayıda bulunduğu bölgede yüzlerce kadının etek altı görüntüsünü çeken şahıs yakalandı. Savcılık, genç adamın kadınlara yönelik bu hareketiyle sadece özel hayatlarını ihlal etmediğini aynı zamanda kadınları taciz ettiğini ileri sürerek, emsal bir dava açtı. Şahsın savunması "pes" dedirtirken emsal olması beklenen son dakika kararıyla ilgili de önemli bilgilere ulaşıldı.