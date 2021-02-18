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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

Son dakika haberi... İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Türkiye genelinde risk haritasını paylaşılıyor. Vakaların en çok görüldüğü iller arasında yer alan İstanbul'un risk haritası değişti. Peki, İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? İşte HES İstanbul ilçe ilçe risk haritası...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 13:39
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Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

Son dakika... İstanbul'da koronavirüs risk haritası güncellendi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yurt genelinin risk haritası paylaşılıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde uygulanan tedbirler sayesinde vaka ve hasta sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. İstanbullular ilçelerdeki son durumu merak ediyor. Peki, İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? İşte İstanbul ilçe ilçe korona haritası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

İSTANBUL'DA EN ÇOK KORONAVİRÜS VAKASI HANGİ İLÇELERDE?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan verilere göre, İstanbul'daki ilçe ilçe 18 Şubat tarihli güncel risk haritası şu şekilde:

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Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

ADALAR KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

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Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

ARNAVUTKÖY KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

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Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

ATAŞEHİR KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI