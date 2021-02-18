Son dakika: İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Liste güncellendi! İlçe ilçe korona haritası

Son dakika haberi... İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Türkiye genelinde risk haritasını paylaşılıyor. Vakaların en çok görüldüğü iller arasında yer alan İstanbul'un risk haritası değişti. Peki, İstanbul'da en çok koronavirüs vakası hangi ilçelerde? İşte HES İstanbul ilçe ilçe risk haritası...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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