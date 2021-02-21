Ömer Çelik ve Fahrettin Altun'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'nin Berat Albayrak'ı hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik yaptığı paylaşımda "CHP'nin Sn Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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