20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

Son dakika haberine göre; ’da polis memuru ’nin şehit edildiği bir polis memurunun yaralandığı olaya karışan . başka bir suç daha işleyince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maltepe Cezaevi’ne götürülen Kadir A.’nın cezaevinde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
ABONE OL
Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

'da polis memuru 'nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayıyla ilgili yargılanan .'nın 2020 yılında başka bir silahla yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı. Kadir A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Kadir A.'nın bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

ALÇAKÇA SALDIRDILAR

'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, sanıklar ile Kadir A.'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle takip etmişti.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Araçla Serdar Balta'nın yanına gelen polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söylemişler, bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp görevli polis memurlarına ateş açmıştı. Alçak saldırı sonrası polis memurlarından yaralanırken Erkan Gökteke ise şehit olmuştu. Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A. mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kadir A.'nın tahliyesinin ardından 2020 yılında başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bu hafta içi tekrar tutuklanan Kadir A.'nın götürüldüğü Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

Son dakika: Bağcılar'da bir polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA BİR POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edenler tutuklu yargılanıyor BAĞCILAR'DA POLİS MEMURU ERKAN GÖKTEKE'Yİ ŞEHİT EDENLER TUTUKLU YARGILANIYOR
Bağcılar'da ölüm tacirlerine geçit yok! Şehidimiz Erkan Gökteke unutulmadı BAĞCILAR'DA ÖLÜM TACİRLERİNE GEÇİT YOK! ŞEHİDİMİZ ERKAN GÖKTEKE UNUTULMADI
Şehit polis Erkan Gökteke için Vatan Emniyet'te tören ŞEHİT POLİS ERKAN GÖKTEKE İÇİN VATAN EMNİYET'TE TÖREN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA