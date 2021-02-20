Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

ALÇAKÇA SALDIRDILAR

İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, sanıklar Serdar Balta ile Kadir A.'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle takip etmişti.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Araçla Serdar Balta'nın yanına gelen polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söylemişler, bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp görevli polis memurlarına ateş açmıştı. Alçak saldırı sonrası polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken Erkan Gökteke ise şehit olmuştu. Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A. mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.