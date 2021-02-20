KKTC'de Sağlık Bakanı görevden alındı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Başbakan Ersan Saner kabinesinde değişikliğe gitti. Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli'nin görevden alınarak yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'i atadı.

Saner, Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Mağusa milletvekili Resmiye Canaltay'ın getirilmesi ile ilgili kararını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın onayına sundu. Tatar'ın, söz konusu kabine değişikliği kararını onayladığı bildirildi.

Başbakan Saner konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal Birlik Partisi halkımıza başarıyla hizmet edebilecek zengin kadroya sahip bir partidir. Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen salgın, ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum" ifadelerini kullandı.

Saner, "Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltay'ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başarılı olacağına güveniyorum. Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, devletimizin yaşatılıp yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.