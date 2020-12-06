Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edenler tutuklu yargılanıyor

İstanbul Bağcılar'da 18 Temmuz'da meydana gelen olayda, polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, Serdar Balta ile 18 yaşından küçük olan Kadir A.'yı birlikte caddede yürüdükleri sırada, yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle sivil polis aracıyla takip etmeye başladı. Aracı Serdar Balta'nın önüne kıran polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söyledi. Bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, görevli polis memurlarına birden fazla ateş etti. Polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken, Erkan Gökteke şehit oldu.

TABANCAYI SAKLAMASINI İSTEMİŞ

Olay yerinden kaçan Serdar Balta ve Kadir A. bir süre ormanlık alanda saklandı. Kadir A. Kendisi gibi yaşı 18'den küçük olan Reis B.'yi arayarak, bir araç bulup yanlarına getirmesini istedi.

Reis B. de yanında bulunan 18 yaşından küçük Oğuzhan I. ile birlikte bir taksi durdurup Serdar Balta ve Kadir A.'nın yanına gitti. Ormanlık alanda buluşan 4 zanlı taksiye binerken, Serdar Balta olayda kullandığı tabancayı saklaması için Reis B.'ye vermek istedi ancak Reis B. kabul etmeyip, yanlarından kaçtı. Bu sırada takipte olan polis memurları 4 zanlıyı da yakaladı.

AĞIR CEZA'DA YARGILANIYORLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli, 20 Temmuz'da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük olan zanlılar Kadir A., Reis B. ve Oğuzhan I. ile ilgili Bakırköy 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. 18 yaşından büyük olan Serdar Balta hakkında da "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

18 yaşından küçük oldukları için mahkemede "sanık" değil de "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yargılanan 3 çocuktan Oğuzhan I. ve Reis B. 4 Aralık'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Oğuzhan I. ve Reis B.'nin, polis memurlarına saldıran diğer iki zanlı ile sonradan buluştukları belirtilerek, "eylemlerinin niteliği, delillerin bu aşamada karartılmasının mümkün olmaması, yaşlarının küçük olması ve diğer yasal nedenlerle" tahliyelerine karar verildi. Mahkeme, bu iki çocuk hakkında adli kontrol olarak yurtdışına çıkış yasağı ve polis merkezine düzenli olarak imza atmaları şartı da koydu. Polis memurlarına ateş eden Serdar Balta ile o sırada Balta'nın yanında bulunan Kadir A. İse halen tutuklu olarak yargılanıyor.