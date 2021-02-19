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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim kararı | Hangi okulları kapsıyor?

Son dakika haberi... MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim kararı | Hangi okulları kapsıyor?

Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüz yüze eğitime geçiş için önemli bir karar alındı.



, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.

Bu kapsamda, tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler okullarda yüz yüze yapılacak.

1 MART'TA BAŞLAYACAK
Yüz yüze eğitime kademeli geçişin ikinci aşaması 1 Mart'ta başlayacak. Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime başlanacak.

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