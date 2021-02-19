Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim kararı | Hangi okulları kapsıyor?
Son dakika haberi... MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.
Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüz yüze eğitime geçiş için önemli bir karar alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.
Bu kapsamda, tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler okullarda yüz yüze yapılacak.
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1 MART'TA BAŞLAYACAK
1 MART'TA BAŞLAYACAK
Yüz yüze eğitime kademeli geçişin ikinci aşaması 1 Mart'ta başlayacak. Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime başlanacak.
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