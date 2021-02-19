Son dakika: Türkiye'den Azerbaycan ile imzalanan protokol için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama.

Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık.

Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan'dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 1'inci Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nda önemli mesajlar vermişti.

FUAT OKTAY: KAYITSIZ KALAMAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise meteorolojik afetlerin, atmosferin coğrafi sınırları olmayan yapısıyla tüm toplumları etkilediğini belirterek, "Şiddetli hava olayları nedeniyle Türkiye'de de sel, heyelan ve hortum gibi afetler yaşıyor, bu afetlerde canlarımızı ve yatırımlarımızı kaybediyoruz. Ne çiftçilerimizin emeklerinin heba olmasına, ne de nehirlerimizdeki su seviyesi değişiklikleriyle oluşacak kuraklık tehdidine kayıtsız kalamayız" diye konuştu.



Özellikle meteorolojik afetler konusunda 'zamanında ve isabetli tahmin, erken uyarı ve bu afetlere karşı dayanıklılık' konularına büyük önem verdiklerini kaydeden Oktay, "Eminim siz de ülkelerinizde her türlü afete karşı önlem almanın yanında iklim değişikliği olgusunu önemsiyor ve uzun vadeli stratejiler oluşturuyorsunuz. Hepimizi; ülkelerimizi ve geleceğimizi tehdit eden iklim değişikliği olgusuna karşı ayrı ayrı yürüttüğümüz çalışmaların başarıya ulaşması için topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir. Bu sebeple gerçekleştirilen Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nu ve buradan çıkacak eşgüdümü son derece önemsiyorum" ifadelerini kullandı.