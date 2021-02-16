Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 20 ilde başlıyor

Selçuk, projeyle kitap kaynaklarının çok daha gelişmiş olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erken çocukluk eğitimiyle ilgili bu projenin bir taraftan da bilimsel araştırmalara kaynaklık etmesini bekliyoruz. Yani aslında bu projeler bence bir laboratuvar ve sosyal bir ekosistem sunuyor. Bu sistemin işleri ve işlemleri yürürken aynı zamanda bilimsel çalışmaların da eş zamanlı olarak yürümesi gerekiyor. Bu suretle yapılan işin etkisi ve etkinliği çerçevesinde belki daha fazla mesafe alabiliriz. Bununla ilgili olarak konferanslar düzenlemek de istiyoruz. Bilim insanlarıyla bir araya gelip bu projenin etkisinin artırılması ve ortaya çıkan sonuçların rasyonalitesinin belirlenmesi için bu tür bilimsel çalışmaları da yapmak istiyoruz.