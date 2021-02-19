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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Dünya bunu konuşuyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Dünya bunu konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

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