Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak | Okullar açılıyor! Veliler dikkat! Bakan Ziya Selçuk tüm ayrıntıları anlattı

Okullar ne zaman açılacak | Milyonlarca velinin merak ettiği yüz yüze eğitimin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. MEB ile TSE işbirliği yaptı. Okulların yüzde 98'ine "Okulum Temiz" belgesi verildi. Okullar eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasına ilişkin çalışmaları yakından takip eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sabah Giriş Tarihi: 11.02.2021 08:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 08:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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