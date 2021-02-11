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0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak | Okullar açılıyor! Veliler dikkat! Bakan Ziya Selçuk tüm ayrıntıları anlattı Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak | Okullar açılıyor! Veliler dikkat! Bakan Ziya Selçuk tüm ayrıntıları anlattı Okullar ne zaman açılacak | Milyonlarca velinin merak ettiği yüz yüze eğitimin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. MEB ile TSE işbirliği yaptı. Okulların yüzde 98'ine "Okulum Temiz" belgesi verildi. Okullar eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasına ilişkin çalışmaları yakından takip eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Giriş Tarihi: 11.02.2021 08:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 08:07 Okullar ve yüz yüze eğitime ilişkin son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanılığı (MEB) ile TSE işbirliği yaptı. Okulların yüzde 98'ine "Okulum Temiz" belgesi verildi. Okullar eğitime hazır hale getirildi Bakanlık tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılan yeni eğitim öğretim dönemi, 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatiliyle sona erdi. GALERİ DEVAM EDİYOR İlkokul ile ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. İşte yüz yüze eğitim ve okulların yeni normalle açılmasına ilişkin detay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları; BİNLERCE SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
Okullarda yeni normale göre, Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.
KILAVUZ YAYINLANDI SINIFLAR HAZIRLANDI
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenli bir biçimde sürdürülmesi amacıyla MEB ile TSE işbirliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında alınan önlemler uygulandı.
Buna göre, ülke genelinde okulların yüzde 98'i hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı. 49 bin 361 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.