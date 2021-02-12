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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Son dakika haberine göre Bakanı , "Evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz" dedi. Bakan Selçuk, salgının düşük seyrettiği köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde okulların 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçebilmesi için hazırlıkların belirlenen standartlara uygun olarak tamamlandığını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Bakanı , ' Öğretmen Veli Buluşmaları' kapsamında ilk çevrim içi toplantıyı anneler ile gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde çocukların eğitimiyle ilgili sorumluluğu üstlenen annelerle süreci değerlendirdi.

Bakan Selçuk, "Salgının başladığı ilk günden beri zaten fazla olan ebeveynlik rollerinize yenileri eklendi ve 24 saat annelik yapmak durumunda kaldınız. Evde, sayısız kalemde işleriniz var. Bu işlerinizin içinde sizlerin en çok önemsediği ve gönlüyle yaptığı işi biliyorum; onlar, evlatlarınızla ilgili olanlar. Annelik tam zamanlı bir mesai; ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıkla uyuması. Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi" dedi.



İstatiksel verilerin yanı sıra ailelerden gelen mektuplar ve mesajlarla öğrenme süreçlerindeki gereksinimleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde annelerin yükünü hafifletebilmek için okul öncesinden liseye kadar tüm okul seviyelerinde ihtiyaç duyulan her alanda basılı ve dijital kaynaklarla ailelerin yanında olmaya çabaladıklarına dikkat çekti.

Bakan Selçuk, çok yakında detaylarını kamuoyuyla paylaşacakları '' ile uzaktan eğitim döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderileceğine işaret ederek, "Bu program, her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan destekleme eğitimini alabilmesine, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak" dedi.



Bakan Selçuk, salgının düşük seyrettiği köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde okulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçebilmesi için hazırlıkların belirlenen standartlara uygun olarak tamamlandığını ifade etti.

Selçuk, 1 Mart'tan itibaren ise ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını, 8 ve 12'nci sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak "Evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz" ifadesini kullandı.

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