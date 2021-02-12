Bakan Selçuk, "Salgının başladığı ilk günden beri zaten fazla olan ebeveynlik rollerinize yenileri eklendi ve 24 saat annelik yapmak durumunda kaldınız. Evde, sayısız kalemde işleriniz var. Bu işlerinizin içinde sizlerin en çok önemsediği ve gönlüyle yaptığı işi biliyorum; onlar, evlatlarınızla ilgili olanlar. Annelik tam zamanlı bir mesai; ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıkla uyuması. Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi" dedi.