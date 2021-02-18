18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hakkari'de 3 ton 300 litre asit anhidrit ele geçirildi

Son dakika: Hakkari'de 3 ton 300 litre asit anhidrit ele geçirildi

SON DAKİKA HABERİ... 'nin ilçesinde yapımında kullanılan 3 ton 300 litre ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Hakkari'de 3 ton 300 litre asit anhidrit ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 16 Şubat'ta Yüksekova ilçesinde durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, dorse kısmına gizlenmiş, uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton 300 litre asit anhidrit bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta powerbank içinden uyuşturucu çıktı SON DAKİKA | KAHRAMANMARAŞ'TA "POWERBANK" İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Son dakika Denizli haberleri | Güvenlik güçlerinden flaş operasyon! Kendini uyuşturucu ile mücadele derneği başkanıyım diye tanıtmış SON DAKİKA DENİZLİ HABERLERİ | GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN FLAŞ OPERASYON! KENDİNİ 'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DERNEĞİ BAŞKANIYIM' DİYE TANITMIŞ
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğluna şok! Kardeşi uyuşturucu suçundan gözaltında TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI FATİH MEHMET MAÇOĞLU'NA ŞOK! KARDEŞİ UYUŞTURUCU SUÇUNDAN GÖZALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA