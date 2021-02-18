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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

HABERİ... Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 'lı 'den 'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., 1 Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı.

Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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