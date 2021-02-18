18 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika | MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

haberi... (MSB) "Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü MSB: FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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