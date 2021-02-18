Son dakika | MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.