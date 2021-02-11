Son dakika Denizli haberleri | Güvenlik güçlerinden flaş operasyon! Kendini 'uyuşturucu ile mücadele derneği başkanıyım' diye tanıtmış

Denizli merkezli 3 ilde komandoların da katılımıyla jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, kendisini 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan şüphelinin arandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL