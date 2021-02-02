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SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta "powerbank" içinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberine göre; ’ta düzenlenen operasyonda içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili üç gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta powerbank içinden uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yaptı.

Üç ayrı olayda 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin yaptıkları aramada bonzai ve metamfetamin maddeleri diye tabir edilen taşınabilir şarj cihazından çıktı.

Olaylarla ilgili H.A. (32), A.A. (29) ve H.K. (37) gözaltına alındı.

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