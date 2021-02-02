SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta "powerbank" içinden uyuşturucu çıktı
Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda powerbank içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili üç gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yaptı.
Üç ayrı olayda 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ekiplerin yaptıkları aramada bonzai ve metamfetamin maddeleri powerbank diye tabir edilen taşınabilir şarj cihazından çıktı.
Olaylarla ilgili H.A. (32), A.A. (29) ve H.K. (37) gözaltına alındı.