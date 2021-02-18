"KILIÇDAROĞLU'NA 2 DEFA SÖYLEDİM, SESSİZ KALDI"

Oğlunun ona kaçırılmadan bir gün önce hediye ettiği başörtüyü yanından ayırmadığını söyleyen acılı anne Kaya, "6 sene önce ağabeyinin düğününe geldikten sonra sabah hediye etti bu yazmayı ve akşam kaçırıldı. O gün bu gündür bu yazmayı yanımdan ayırmıyorum. Ölene kadar elimde olacak. Son nefesime kadar. Kılıçdaroğlu 2 sefer bizi aradı. Ama biz konuşmadık. Çünkü hangi yüzle bizi aradığını soruyoruz. Kılıçdaroğlu'na 2 defa mecliste oğlumun gelmesini istediğimi söyledim. Sessiz kaldı" dedi.