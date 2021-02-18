Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Mutasyona karşı etkili olacak mı? Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber’de cevapladı
Erciyes Üniversitesi’nde yerli ve milli aşıda Faz-2 çalışmaları için ilk doz uygulamaları yapılıyor. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Yerli aşı mutasyona karşı etkili olacak mı? Yerli aşı ile ilgili akıllarda oluşan soruların cevabını A Haber Muhabiri Engin Gökdemir’in konuğu olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış verdi. Mustafa Çalış şu ana kadar hiç bir yan etkinin görülmediğini söyledi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa'nın açıklamaları:
"Aslında Sağlık Bakanlığı ve TUSEB tarafından desteklenen yerli aşımız klinik çalışmayı bitirmişti. Faz-1 sürecini de başarılı şekilde geride bırakıldı ve geçen hafta 10 Şubat itibariyle Faz-2 çalışmalarımızın dozlamasına geçtik.
İlk gün 3 gönüllü ile başladık şu an itibariyle 33 gönüllü oldu. Bugün de gönüllü çalışmaları yapıldı ve yarın 30 kişi daha yapılacak. Bir prosedür var ve arkadaşlarımız buna göre çalışmalarını yapıyor.
Bizi sevindiren konu yine Faz-1'de olduğu gibi bu süreçte de hiçbir yan etki görülmedi bu 33 kişi içerisinde. Birkaç hastada enjeksiyon yerinde hafif ağrıların olması görüldü sadece. Şu işlemler çok iyi ve başarılı gidiyor.
Faz-2'nin ikinci dozlamasından sonra asıl olan etkinliğe bakacağız. Kanlar tetkikler alınmış durumda hepsi takip ediliyor. Bu süreçte etkinlik de iyi çıkarsa Faz-3'e geçeriz. En kısa zamanda yerli aşıya ulaşırız.
Çok önemli ve kritik bir süreç işliyor. Her şeyi prosedüre uygun şekilde yapıyoruz. Çok acele etmeye çalışıyoruz ama kesinlikle prosedürden taviz vermememiz lazım. Ben 2 ay içerisinde Faz-2 aşamamızın biteceğini düşünüyorum. Nisan ayında Faz-3'e geçeriz diye ümit ediyoruz.
Kendi aşı adayımızın da mutant virüse karşı etkili olup olamayacağını çalışmalarına başladık ama bu hemen sonuç verecek bir şey değil. Bu konuda biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz."