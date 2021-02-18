Bizi sevindiren konu yine Faz-1'de olduğu gibi bu süreçte de hiçbir yan etki görülmedi bu 33 kişi içerisinde. Birkaç hastada enjeksiyon yerinde hafif ağrıların olması görüldü sadece. Şu işlemler çok iyi ve başarılı gidiyor.