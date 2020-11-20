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Son dakika: FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Mehmet Barıner'den Enver Altaylı itirafı: Beni yurtdışına kaçıracaktı

Son dakika haberine göre ’den tutuklu eski ’çi , "FETÖ’den tutuklu eski istihbaratçı , beni yurtdışına kaçırmaya çalıştı." diyerek itirafta bulundu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Mehmet Barıner'den Enver Altaylı itirafı: Beni yurtdışına kaçıracaktı

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Mehmet Barıner, itirafçı olarak verdiği ifadelerinde, kendisi gibi FETÖ'den tutuklu eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın kendisi üzerinden plan yaptığını anlatarak, bu plan doğrultusunda yurtdışına kaçırılmak istendiğini anlattı. MİT'te İran masasında bir süre görev yaparken 8 Ağustos 2017'de Denizli'de yakalanan Barıner, Sincan Kapalı Cezaevindeki görüşme odasında verdiği ifadesinde Altaylı'nın planını detaylarıyla anlattı. Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile yurtdışına çıkma konusunda görüştüğünü anlatan Barıner şunları söyledi:

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DAMADI İLE GÖRÜŞTÜM
Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz yurtdışına çıkmam için 10 bin dolar lazım olacağını söyledi. Altaylı ile de Whatsapp üzerinden konuştuk. Yolculuğumun iyi geçeceğini söyledi. Metin, 'yurtdışına çıktıktan sonra kayınpederim seni arayarak bir teklifte bulunacak, bunu kabul edersin ya da etmezsin' dedi. Ayrıca, 'senin çalıştığın yer (MİT) ile ilgili orada çalıştığına dair elinde belge var mı?' diye sordu.

BİR ŞEYLER PLANLANDI
Bunları korktuğum için anlatamadım. Cesaretimi toplayıp, avukatım nezaretinde bu olayı da anlattım. Şu anda daha sağlıklı bir şekilde düşündüğüm zaman aslında benim üzerimden bir şeyler planlandığı belli oluyor. Ancak benimle bu konuda hiçbir şey konuşmadılar. Böyle bir şey planlıyor olsalar dahi muhtemelen bu planlarını beni yurtdışına gönderdikten sonra yapacaklardı.

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