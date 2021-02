SON DAKİKA: AK Parti MKYK sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

PKK'ya güçlü şekilde yanıt verilmeye devam edilecektir. Terör örgütü PKK, DEAŞ gibi bir katliam şebekesidir.

Terör örgütünü hedef göstermek, lanetlemek yerine dikkatleri başka yere çekmeye çalışıyorlar. Batı'daki bu çifte standardı çok gördük.

Örneğin Türkiye'de DEAŞ saldırısı olduğunda Avrupa'nın önemli binalarına Türk bayrağı yansıtılıyordu. Ama PKK terörü olduğunda binalarına Türk bayrağını yansıttıklarını görmedik. PKK terör örgütünü estetize etmek gibi bir şeyleri var.

SİYASETTE GARA TARTIŞMASI

PKK elverişli bir maşa. Birisi çıkıp Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlamak istiyor. Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde PKK'lıların yöneticilerinin hayatı bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetlidir. Böylesine bir katliam siyaseti yapıyor. Bölgedeki Kürt çocuklarının geleceği onların hiç umurunda değil.

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL GARA AÇIKLAMALARI

Gara harekatı açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yüklenen Çelik "Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur" ifadelerine yer verdi.

Çelik şöyle konuştu;

Bütün bunlar olurken çıkıyor bu terör örgütü 'Bu katliamı biz yapmadık, Türk ordusu bombalamayı gerçekleştirirken oldu' derken baştan aşağı yalan söylüyor. Maalesef TBMM'de milletvekili siyaseti yapanlar bunu bir cinayet mekanizmasına çeviriyor. Orada şehitlerimizin naaşları alındıktan sonra, yapılan otopside de göründüğü gibi, bir bombalama ile vücut bütünlükleri dağınık değil. Sıkılan kurşunlarla hayatlarını kaybetmişler, şehadet mertebesine erişmişler.

"ŞEHİTLERİN HAKKINI SAVUNMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Meşru konuşan kimselerin yapması gereken terör örgütünü lanetlemektir. O süslü, estetize edilmiş, kalabalıklaştırılmış, başka laflarla zenginleştirilmiş lafların önemi yok. Türkiye'de köklü bir parti olan CHP adına konuşan genel başkan çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran provokasyondur. Ana akım partilerin hiçbirisinden geçmişte böyle skandal bir söz duyulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne söylediği söz, PKK terör örgütüne söylenen sözlerden daha ağırdır. Bu üzerinde düşünülmesi gereken, üzüntü verici, vahim ve trajik sapma. Ne CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş vatandaşlarımız böyle bir şeyi arzular ne de vatandaşlarımızın tamamı arzular. Bu görülmemiş bir provokasyondur. Siyasi ahlâkın, basiretin neresine sığar? Devlet adamlığının yerine girmiyorum, artık bunları geçtik, gittik. Cumhurbaşkanımızın buna cevap verdiği zaman söylenen söz şu, Kılıçdaroğlu tarafından 'Ben şehitlerimizin hakkını savunmaya devam edeceğim'. Şehitlerin hakkını savunmak hepimizin boynunun borcudur. Burada şehitlerimizi öldüren terör örgütüne alan açan bir yaklaşım var. Terör örgütüne söylenecek laf Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse böyle bir hak savunmuş olunur mu?

Rakamlarla konuşmak doğru değil; fakat dünyanın her tarafında rehinelerin kurtarılmasında operasyonların riski çok yüksektir. Devlet hayatı açısından pek çok metot denendikten, hayatlarını kurtarmak için her türlü hassasiyet karşısında ortaya çıkan tablo karşısında tartışmamız gereken konu terör örgütünün bölgemizde yaratmaya çalıştığı derinliği yok etmek üzere bütün dünyaya demir bir yumruk gibi bir mesaj vermek olması lazımdı.

"SAPMA İÇİNE GİRECEKSİN ONDAN SONRA ŞEHİTLERE SAHİP ÇIKIYORUM DİYECEKSİN"

Burada bütün dünyaya karşı kabine, muhalefet, iktidar partisi, muhalefet partileri tek bir yumruk olarak nasıl mesaj veririz arayışı içerisinde olunmalıydı. Ama çıkıp da PKK terör örgütüne söylenecek laf Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına söylendiği zaman siyasi kıblesini kaybetmiş, bütün siyasi değerlerden boşalmış bir tabloyu önümüze getiriyor. Orada birtakım sorular soruyor. O soruların hangisi mantıklıdır, hangisi mantıksızdır cevap veririz.Ama en tepeye 13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır diyerek Cumhurbaşkanını suçlayacaksın, böylesine bir sapma, sapkınlık içine gireceksin ondan sonra şehitlere sahip çıkıyorum diyeceksin. Bu siyaset hayatımızda görülmüş en büyük skandallardan bir tanesidir. Keşke sağlıklı bir değerlendirme, makul, akıllıca muhalefet edeceği yerle düşmanlık edebileceği yeri ayırt edebilen bir yaklaşım görseydik.Tabii ki muhalefet bir haktır, istediği meseleyi irdeleyebilir, hesap soruyorum diye birtakım argümanlar geliştiriyor olabilir. Ama siz yabancıların, birtakım düşmanlarımızın bile söylemediği şekilde Cumhurbaşkanını itham ederseniz. Katliam siyaseti yapanlarla aynı yerde durmak gibi bir durumdur bu. PKK terör örgütü 'Türk ordusu bombaladığı için oldu' diyor. Baştan aşağı yalan olduğu otopsi raporlarında gözüküyor. Onların misyonu bu. Ama bizim rakibimiz olsa da CHP'nin sayın Kılıçdaroğlu tarafından bu hale düşürülmesi siyaset hayatı için iyi değildir.

"TÜRKİYE GEREKEN CEVABI EN SERT BİR ŞEKİLDE VERECEK"

Sonuçta Türkiye terörle mücadelesini aynı irade ve kararlılıkla sürdürecektir. Son operasyonda kara desteği olmayan gerçekleştirilmesi örgütte yarattığı travmayı, sarsılmayı istihbarat örgütlerimiz takip ediyor. Bu ülkemize birilerinin sadece bir terör örgütünün saldırısı değil, bölgemizdeki haritaları değiştirmek isteyen, terör devletçikleri kurmak isteyen yürüten birilerinin bize karşı yürüttüğ�� bir vekalet savaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti gereken cevabı en sert bir şekilde verecek. Kim ne derse desin bedeli ne olursa olsun sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.Bundan sonrasında arzu ederiz ki, terör konusunda Türkiye'nin tek ses vermesi konusunda daha sağlıklı bir yaklaşım duyalım.

ABD'NİN "EĞER"Lİ GARA AÇIKLAMASINA TEPKİ

ABD'nin son zamanlarda iki tane açıklamasına tepki gösterdik. Müttefikimiz olarak Türk demokrasisine saygı duymasını bekliyoruz. Türkiye'ye talimat, istikamet verir gibi açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin demokrasisine, yargısına saygı bekliyoruz. Bu meselelerde 'eğer PKK terör örgütü yaptıysa' diye ifade kullanılmasıdır. ABD Dışişleri Bakanı tanıdığımız birisidir, tam da onun dışişleri bakanlığı döneminde böylesine bir açıklama yapılmış olması ciddi bir şekilde sorgulanmalıdır. Eğerle başlarsanız cümleye diğer söyledikleriniz hiçbir anlamı yoktur. Bu bizim hükümetimizin, silahlı kuvvetlerimizin beyanına inanmamak demektir.Siz bu silahlı kuvvetlerin beyanına inanmazsanız müttefiklik ilişkisi nasıl sürdürülecek. Bununla ilgili beyanı 15 Temmuz gecesinde de gördük. Ne demişlerdi 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz'. Biri devlet diğeri terör örgütü. Taraflara itidal tavsiye edilir mi? Daha sonra yapılan açıklamalar toparlayıcı nitelikteydi. Toparlayıcı bir dil kullanılmasını önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz. Öteki türlü kullanılan dil Türk-ABD ilişkilerini sabote edilmesi anlamına gelecektir.

"ABD ORADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN NASIL HAREKET ETTİĞİNİ AVUÇLARININ İÇİ GİBİ BİLİYOR"

Biz de bu çerçevede bize saldıran terör örgütleri söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanımız da ifade etti, ama, fakat, lakin diyerek cümle kurulmasını kabul etmiyoruz. Ama kelimesi kullanıldığı zaman işin içine siyasi münafıklık giriyor. Burada net olarak şu da görülmüştür, son operasyon bir kere daha göstermiştir. PYD/YPG terör örgütü PKK'dan emir almaktadır. Organik ilişki bile demeyeceksiniz, aynı şeydir. Amerikalı dostlarımız orada terör örgütünün nasıl hareket ettiğini avuçlarının içi gibi biliyorlar. Sonradan söylenen toparlayıcı ifadeleri makul buluyoruz.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NA DOĞU AKDENİZ TEPKİSİ

Doğu Akdeniz'le ilgili olarak istikşafi görüşmelerin başlamasını doğru değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştik. Miçotakis dostluk forumu adı altında bir toplantı gerçekleştirdi. Soru şudur; Akdeniz ülkesi olan, bu sorunların merkezi olan Türkiye Cumhuriyeti niye davet edilmemiştir. Kuzey Kıbrıs Rum kesimindeki toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti niye yoktur? Herhangi bir soruna çözüm bulunması mümkün değildir. Netice itibariyle orada Yunanistan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye dönük olarak husumet üreten yaklaşımlardır. Yunan-Rum ikilisinin Türkiye'nin karşısında olan devletleri yanında yer alarak bir hayal kuruyorlarsa , bu hayalin adım atmasına müsaade etmeyiz, bu hayalin kabusa döndüğünü bildirmek isteriz. Türkiye orada uluslararası bir konferans önerdi. Samimi ve kapsayıcı işbirliği için bölge, kıyıdaş ülkelerin katılımıyla böyle bir konferansın düzenlenmesi gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Yunanistan buna yanaşmazken dostluk forumu adı altında kendi maksimalist çıkarları için kullanırsa bu AB'nin Akdeniz için birlik projesini sabote eden bir şeydir. Türkiye ile işbirliği, dostluk, kazan kazan temelinde, KKTC ile işbirliği doğru sonuçlar doğurur. Yunan sahil birliği, Frontex'in göçmenlerin botunu batırarak, Türkiye'ye iterek yaptığı şeyler o insanları öldürmeye dönük teşebbüstür. İçişleri Bakanlığımız, sahil güvenliğimiz bunları sık sık açıklıyor. Bu konularda hiç kimse insan hakları vermeye kalkmasın, Fransa'da hava sıcaklığı düşünce oradaki göçmenler elbiselerini yakmaya çalışmıştır.

KONGRE SÜRECİ

MKYK toplantımızda ilerleyen kongre süreçlerimizi de değerlendirdik. Kadın ve gençlik kolları kongreleri konusunda bilgi alındı. Bu çerçevede toplantımız devam ediyor.

SORU VE CEVAP KISMI

İletişim Başkanlığı'nın görevlerinden bir tanesi Türkiye'ye dönük kara propagandalarla mücadele etmek. Bu kara propagandaların büyük kısmı FETÖ, PKK ve DAEŞ terör örgütünün çeşitli dijital yapılanmaları ve başka mekanizmalarıyla gündeme geliyor. Bunları deşifre edince Fahrettin Bey ve İletişim Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımızı hedef alıyorlar. Terör karşısında ikiyüzlülükleri deşifre edilince bunları yapıyorlar. Böyle 'hesap sorarız' vs. gibi ifadeler onu söyleyenlerin kendi söyleyip, kendi duyacağı ifadeler. Asıl hesap millete, tarihe, vicdana hesap vermesi gerekenler kendi yaptıkları şeyleri örtbas etmek için birtakım işlere giriyorlar. İletişim Başkanlığı kara propagandayla mücadeleye devam edecek, bundan sonra arttırarak devam edecek.

"EVLATLARIMIZIN HAYATI KURTARILMASI İÇİN HER ŞEY YAPILMIŞTIR"

İlk bilgi gece saat 02.00'de Milli Savunma Bakanlığımız adına verildi. Bu bilgiyi AA geçti, MSB web sitesinden bütün dünya detaylarıyla duydu. Ondan sonra ayrıntıları Malatya Valisi çıktı açıklama yaptı. Bunun neyi sorgulanıyor? Bakanlar bu meseleyi anlatmaktan kaçınıyormuş gibisinden tavır sergiliyorlar. Bakanlarımız gittiler siyasi parti liderlerine bilgi verdiler, yüce meclise bilgi verdiler. Mesele nettir. İlk açıklama gece 02.00'de yapıldı. Odaklanılması gereken şey PKK terör örgütünün lanetlenmesi, ona karşı tek bir yumruk gibi görüntü verilmesi gerekirken tamamen iç siyasete dönük bir duruma dönüştürülmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış. Operasyonun irdelenmesi, sorgulanması. Yumuşak güç unsuru olarak ve sert güç unsuru olarak şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasalarına, geleneklerine uygun şekilde bu evlatlarımızın hayatı kurtarılması için her şey yapılmıştır. Bunları duyurarak, gazetelere ilan vererek mi yapacaksınız? Bu evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi alanına giren, sert güç alanına giren yani operasyon alanına giren her imkan peşinde koşulmuştur. Yıllarca bunun için gayret sarf edilmiştir.

Kim hangi ölçeğe göre bakanların telaşlı olduğunu söylüyor. CHP'lilerin söylediği, bu şehadetlerin Türk ordusunun bombalaması sonucunda olmadığı, terör örgütünün katliamı sonunda olduğunu söylemişler. Bunu durduk yerde söylemiyorlar. Çünkü PKK terör örgütü her zamanki yalanlarından bir tanesini söyledi. Buna cevap vermesinler mi? Ayrıca yüce meclise, siyasi partilere bilgi verilirken bir gayret içinde olmaları niye eleştirilsin? Bu kadar saygısız, nezaketsiz bir ziyaret değerlendirilmesi olabilir mi? Nihayetinde size gelip bilgi veriyorlar. Hiçbir cümlesine katılmasanız bile, çıkar söylerseniz. Çıkıp telaşlıydılar, şöyle böyle diye saygısızca değerlendirilebilir mi? Nihayetinde bunlar ne için yapılıyor? Siyasi partilerin en azından tepe yöneticileri açık bir şekilde tartışılmayacak şekilde bilgi sahibi olsunlar. İnsan belli bir idrakle, izanla, insafla konuşur. Ayrıca her iki bakanımız terörle mücadelenin ilgili kurumların başında olan kişiler. Her gün emir veren kişiler. Neden telaşlanacaklar? Cesaretlerini onlar mı sınayacaklar? Burada gösterilen nezaket ifadelerinin PKK terör örgütünün yargılanması gereken bir süreçte neden göstermediklerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Silahlı kuvvetlerin kullandığı teçhizat, kullandığı yöntem, mağaraya müdahale ederken kullandığı yöntem. Onlarca teori dolaşıyor. Karşısında terör örgütü bunları not alıyor. Silahlı kuvvetler buraya tekrar gelince nasıl tedbir alırız diye bakıyor. Siz çıkıp da orada verilen bilgiyi böyle bir psikolojiyle geldiler derseniz, anlamlı ve doğru yaklaşım olmaz. Başka bir tanesi çıkıyor, terör örgütünü kutsayanlardan bir tanesi. Diyor ki, 'hesap vermeye geleceklerdi, hesap soruyorlar' diyor. Size neyin hesabını vereceklerdi bakanlar? Sen terör adına hesap sormaya kalkarsan o da anayasa adına, millet adına sana hesap sorar. Mesele bundan ibarettir.