Son dakika: Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de toplandı! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? İşte masadaki konular...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündemi ise yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Ayrıca toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alınması bekleniliyor. Öte yandan Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik alanındaki son gelişmeleri değerlendirerek kabineye bilgi verecek. Gara’da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırı başta olmak üzere terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar da masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanındaki gelişmelerle ilgili sunum yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabine'nin gündemi yoğun. Hangi kararlar ele alınacak? Masada hangi konular var. Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un açıklamaları şu şekilde:
Terörden dış güvenlik konularına kadar her başlık bugün Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Ama en çok da koronavirüs tedbirleri üzerinde durulacak. Gerçekten hem esnaftan hem de vatandaşlardan bir beklenti söz konusu.
KISITLAMALARDA ESNEME OLACAK MI?
Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklama 'yerim denetim' tarzından bir kavram kullandı. Yani şunu söylemek istedi; her ilde aynı oran vaka sayısı görülmüyor. Dolayısıyla iller bazında farklı tedbirler gösterilmesi, uygulanması mümkün. Bu da bir beklenti yarattı. Özellikle de esnaf, kapalı olan iyi gitmeyen işlerinden dolayı esneklik istiyor hükümetten. Yine aynı şekilde belki kısıtlı çalışma saatleri ya da daha az müşteriyle hizmet vermek olabilir. Tüm bu formülleri dile getiriyorlar ama Bilim Kurulu'nun ne söyleyeceği önemli olacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Bununla beraber vatandaşlar, akşamları evde olmaktan, hafta sonu dışarı çıkamamaktan yana muzdarip. Vaka sayılarında bir düşüş yaşanmadı bu yüzden Bilim Kurulu sıcak bakmıyor ama vatandaşların saatlerin değişmesi ya da yumuşatılması yönünde talepleri var. Elbette Bilim Kurulu değerlendirmede bulundu ve bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum gerçekleştirecek.
Bir diğer konu da yüz yüze eğitim olacak. Daha önce yapılan açıklamada 1 Mart itibarıyla ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçebileceği duyurulmuştu. Ancak istenilen tabloya hala ulaşılamadı iyileşme sağlanamadı. Peki bakanlık okulları açma konusunda ısrarı sürecek mi yoksa yeni bir erteleme gelebilir mi bu sorunun yanıtı da emrak ediliyor.
Bir aksilik olmadığı sürece saatler 19'u gösterdiğinde Başkan Erdoğan ulusa seslenecek, bütün sorular yanıt bulmuş olacak.
AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK
Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.
BAKAN AKAR KABİNE ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRECEK
Öte yandan gündemin bir diğer önemli maddesi terörle mücadele olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik meseleleriyle ilgili kabinede sunum yapacak. Gara'da 13 vatandaşın şehit edildiği hain saldırıyla ilgili kabineye bilgi verecek olan Akar, terör örgütü PKK ile mücadelede gelinen son durumu da değerlendirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomasi alanında sunum yapacak. Çavuşoğlu'nun sunumunda ABD ve AB ile ilişkiler. Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye konularının ele alınması bekleniyor.