YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bununla beraber vatandaşlar, akşamları evde olmaktan, hafta sonu dışarı çıkamamaktan yana muzdarip. Vaka sayılarında bir düşüş yaşanmadı bu yüzden Bilim Kurulu sıcak bakmıyor ama vatandaşların saatlerin değişmesi ya da yumuşatılması yönünde talepleri var. Elbette Bilim Kurulu değerlendirmede bulundu ve bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum gerçekleştirecek.

Bir diğer konu da yüz yüze eğitim olacak. Daha önce yapılan açıklamada 1 Mart itibarıyla ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçebileceği duyurulmuştu. Ancak istenilen tabloya hala ulaşılamadı iyileşme sağlanamadı. Peki bakanlık okulları açma konusunda ısrarı sürecek mi yoksa yeni bir erteleme gelebilir mi bu sorunun yanıtı da emrak ediliyor.

Bir aksilik olmadığı sürece saatler 19'u gösterdiğinde Başkan Erdoğan ulusa seslenecek, bütün sorular yanıt bulmuş olacak.