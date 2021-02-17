Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur
Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.
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KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
PKK tarafından 13 kişinin şehit edildiği Gara katliamı hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda skandal açıklamalarda bulundu.
PKK tarafından 13 kişinin şehit edildiği Gara katliamı hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.