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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 13:51
Güncelleme:17.02.2021 14:00
Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.

Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kılıçdaroğluna sert tepki: Türkiyenin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ HEDEF ALAN BİR PROVOKASYONDUR
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