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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur
Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.
Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.