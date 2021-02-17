Son dakika: MSB'den sınır hattında kritik operasyon! Hepsi yakalandı
Son dakika haberi...MSB: Hatay Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.
GÜNDEM DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay/Narlıca'da Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
İŞTE MSB'NİN AÇIKLAMASI;
Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.