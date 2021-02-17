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Son dakika: MSB'den sınır hattında kritik operasyon! Hepsi yakalandı

Son dakika haberi...MSB: ’da görev yapan hudut kartallarımız, ’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: MSB'den sınır hattında kritik operasyon! Hepsi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay/Narlıca'da Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

İŞTE MSB'NİN AÇIKLAMASI;

Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.

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