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Son dakika: ABD'nin sevkiyatının perde arkası! Türkiye Irak Suriye üçgeninde yeni üs kuruyor

Son dakika haberine göre... Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin yuvalandığı Suriye’nin kuzeyine sevkiyat yapan ’nin planı ortaya çıktı. ABD’nin, , ve Suriye sınırının kesiştiği bölgeye askeri üs kurmayı planladığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: ABD'nin sevkiyatının perde arkası! Türkiye Irak Suriye üçgeninde yeni üs kuruyor

'nin Suriye'nin doğusundaki vilayetinde yer alan yerleşimine yeni bir askeri üs kurmayı planladığı bildirildi.

Merkezi 'de olan 'nin Arap Asharq al-Awsat gazetesine dayandırdığı habere göre, son olarak Kuzey 'tan Suriye'nin bölgesine ağır silahlar ve askeri ekipman taşıyan 55 araçlık bir konvoy da bu amaçla sevk edildi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Haseke ili -Irak-Suriye üçgeninde yer alıyor. Gazete, "Zırhlı araçlar, silah, askeri ve lojistik malzeme taşıyan tırlar IKBY'den El Velid sınır kapısı yoluyla geçerek Kamışlı bölgesine yöneldi. Bu, 2021'in başından bu yana Suriye'ye giren 11'inci konvoydu" diye yazdı.

Irak'ın bölgesinde 13 Türk vatandaşının katledildiği gün ABD'nin Kuzey Irak'tan terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan bölgeye askeri sevkıyatı sürdürmesi tepki çekmişti.

Trump döneminde ABD yönetimi Suriye'nin kuzeyindeki askerlerinin sayısını azaltırken Irak sınırına yakın doğudaki petrol bölgesi 'da ise faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti.

basını iki gün önce yönetiminin Deyrizor bölgesinde El Ömer petrol sahasına da silah ve ekipman sevkıyatı yaptığı ve buradaki varlığını güçlendirmek istediğini öne sürmüştü.

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