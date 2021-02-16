Vuhan'daki korkunç gerçek ortaya çıktı! Koronavirüs 2019'un Aralık ayında...

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsüne dair incelemeler sürüyor. Salgının Aralık 2019'da ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı ekip, yaklaşık 1 aydır araştırmalarını sürdürüyor. DSÖ ekibinden ilk tespitler de gelmeye başladı. Buna göre, Aralık 2019'da virüsün Vuhan'da sanılandan daha yaygın olduğu ve farklı türlerinin de bulunduğu belirlendi. Bu da salgının çok önceden var olduğuna dair bir işaret olarak değerlendirildi.