Son dakika: Millet tek yürek! Aşiretler PKK'yı lanetledi

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşı kurşunlayarak katletmesine bölgeden büyük tepki geldi. Hakkâri'nin Herki Aşireti ileri gelenlerinden Mehmet Fırat, insanların alçakça şehit edildiğini belirterek terör örgütünü lanetledi. Fırat, "Teröre destek veren, sessiz kalan herkes bu kanlı cinayete ortaktır. Dünyanın hiçbir yerinde tutsaklar öldürülmemiştir. Bu eylem hain terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bütün milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Jirki Aşireti'nin önderlerinden Necmi Adıyaman ise, "13 sivil vatandaş için PKK terör örgütü tarafından yapılan bu olay bir katliamdır. Bunu yapanları şiddetle kınıyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen siviller için Çukurca'nın ileri gelenlerinden ve aynı zamanda belediye başkanı olan Ensar Dündar da, "Gara'da hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen savunmasız 13 sivil vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yine Şemdinli ilçesinin ileri gelenlerinden olan belediye başkanı Tahir Saklı, "Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki bir mağarada 13 masum vatandaşımız eli kanlı terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bunun üzüntüsünü derinden yaşamaktayız. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kahrolsun PKK terör örgütü" ifadelerini kullandı.