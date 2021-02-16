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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte masadaki konular...

, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı 'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının gündeminde aşılama süreci ve tedbirlerin esnetilip esnetilmeyeceği meselesinin olması bekleniyor. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte masadaki konular...

, Sağlık Bakanı Dr. başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte masadaki konular... KORONAVİRÜS BİLİM KURULU BUGÜN VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANIYOR! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ? İŞTE MASADAKİ KONULAR...



SALGINDA YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI!
Bakan Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.




Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı.

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