CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den şehitlere saygısızlık





Çevre bakımının da yapılmadığı anıt alanı adeta harabeye döndü. Bilecik'te böyle bir anıt hiç yokmuş gibi davranan CHP'li Şahin, aynı programda, "Bu kentin sanatı eksik. Bilecik çiftetellisini kimse adam gibi çalamıyor" diyerek, şehrin yerel sanatçılarına da hakaret etti. Şehitlerin hatırasına sahip çıkmayan ancak çiftetelli oyun havasıyla son derece yakından ilgilenen CHP'li Şahin'e vatandaşlardan ve yerel sanatçılardan da büyük tepki yağdı.