CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den şehitlere saygısızlık
Son dakika haberine göre; Bilecik'te göreve geldikten sonra birçok skandala imza atan CHP’li başkan Semih Şahin, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’yla adeta dalga geçti. Şahin bakımsız bıraktığı anıtın şehre yakışmadığını belirtip, yakın zamanda kaldıracağını söyledi.
CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, bu kez de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla adeta dalga geçti. Katıldığı bir programda Rabia işaretini simgeleyen anıtın bakımsızlıktan döküldüğü, sahip çıkılmadığı sorulan Başkan Şahin, "Şu acayip el işareti mi... Şehir estetiğine hiç yakışmıyor. Ben daha iyisini yapacağım. İhvan işareti, biz İhvan değiliz ki. İhvan bizi bağlamaz" diyerek cevap verdi.
GAZETECİLER SORDU
CHP'li Semih Şahin, katıldığı yerel bir programda gazetecilerin kendisine, Rabia işaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bakımsızlıktan döküldüğü ve sahip çıkılmadığı yönünde sorulan soruya akıllara durgunluk veren bir cevap verdi.
Başkan Şahin verdiği cevapta, "Şu acayip el işaretini mi diyorsunuz... Şehir estetiğine hiç yakışmıyor. İhvan işareti, biz İhvan değiliz ki. İhvan bizi bağlamaz" diyerek skandal bir cevap verdi. Göreve geldiği ilk günden bu yana anıtın bakımını yaptırmayan Şahin, bakımsızlıktan dökülen tabelaları yeniden taktırmak yerine söktürdü.
Çevre bakımının da yapılmadığı anıt alanı adeta harabeye döndü. Bilecik'te böyle bir anıt hiç yokmuş gibi davranan CHP'li Şahin, aynı programda, "Bu kentin sanatı eksik. Bilecik çiftetellisini kimse adam gibi çalamıyor" diyerek, şehrin yerel sanatçılarına da hakaret etti. Şehitlerin hatırasına sahip çıkmayan ancak çiftetelli oyun havasıyla son derece yakından ilgilenen CHP'li Şahin'e vatandaşlardan ve yerel sanatçılardan da büyük tepki yağdı.