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CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin sahte plakalı araçla yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SAHTE PLAKALI ARAÇLA YAKALANDI!

'de yolunda trafik kontrolünde hız ihlali nedeniyle durdurulan ’li Başkanı , belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı. Semih Şahin'ın sahte plakaya sığınması büyük tepki topladı.

Son günlerde 'li bazı belediye başkanları, yaptıkları davranışlarla tepki çekiyor. ve 'yı etkileyen 6.8'lik depremin ardından bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , daha enkaz kalkmadan soluğu Palandöken'de bir kayak merkezinde almış, vatandaşların tepkisine yol açmıştı.



CHP'Lİ BAŞKAN SAHTE PLAKALI ARAÇLA YAKALANDI!

CHP'li Başkanı de yolunda belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı.

Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.



ARAÇ GERÇEK PLAKA TAKILARAK OTOPARKA ÇEKİLDİ

Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.'ye 'nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.



CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA ARAÇTAYDI

Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla 'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

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