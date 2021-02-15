15 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Yeni Zelandalı 3 kişi Hatay'da yakalandı! Mavi bültenle aranıyorlardı

Bakanlığı (MSB), 'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Yeni Zelandalı 3 kişi Hatay'da yakalandı! Mavi bültenle aranıyorlardı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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