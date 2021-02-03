Son dakika: DSÖ ekipleri flaş iddiaları araştırmak için Vuhan'da

"ÖNEMLİ SORULAR SORULDU VE CEVAPLANLADI"

Koronavirüsün kökenini araştıran 13 kişilik DSÖ araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak bugün yaptıkları ziyaret hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi. Daszak, "Dr. Shi Zhengli dahil olmak üzere Wuhan Institute of Virology'deki (WIV) personel ile bugün son derece önemli bir ziyaret oldu. Dürüst ve açık tartışma. Önemli sorular soruldu ve cevaplandı" ifadelerini kullandı.