DSÖ ekibinden flaş koronavirüs açıklaması! Çin 8 Aralık'ta duyurmuştu

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çin'de sağlık yetkilileri son birkaç aydır birçok kişiye antikor testi yaptıklarını ve virüsün herhangi bir varyasyonuna rastlanmadığını açıklarken araştırmacılar herhangi bir antikorun gecikme sırasında tespit edilemeyen seviyelere düşmüş olabileceğinin altını çiziyor.