Sivrisinek sayısında artış!  Uzman isim uyardı: ölüme sebep olan virüsleri bulaştırır

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ÜLKEMİZE BİRÇOK HASTALIK GİRİŞİ OLABİLİR'

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'ye birçok hastalık girişi olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Satar, şu uyarılarda bulundu:

''Yıl boyu ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Örneğin Afrika kökenli Rift Vadisi Ateşi (RVF) hastalığı, en yaygın olarak sığır, manda, koyun, keçi gibi hayvanlarda görülür ve ölümlere sebebiyet verebilir. Ayrıca bunlarla temas eden insanlara da geçebilir. Kış aylarında bütün metruk evler, ahırlar, kanalizasyonlar, fosseptik çukurlar, sivrisineklerin larvalarını bırakmamaları için ilaçlanmalıdır. Kışın yapılacak mücadele ile normalde karşılaşacağımız sivrisineklerin 4'te 3'ünü yok etmiş oluruz.