Tugay Adak ölümünden sonra da CHP'den vefa görmedi! Borcunu arkadaşları ödedi!

Başta Tugay'ı borcu nedeniyle çok sıkıştırdığı ileri sürülen Derinceli bir esnaf olmak üzere bütün borçların ödendiği öğrenildi. Adak'ın ölümünün ardından CHP'li yöneticilere tepkiler gelmiş, çok sayıda CHP'li istifa etmişti. İlçe yönetiminden ve gençlik kollarında istifalar devam ederken CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise Adak'ın intiharı ile ilgili konuştu ve partisini eleştirdi.