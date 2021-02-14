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Tugay Adak ölümünden sonra da CHP'den vefa görmedi! Borcunu arkadaşları ödedi!

Son dakika haberine göre; 'de üyesi olduğu 'nin bayrağını asarken düşen ve engelli kalan, sonrasında kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girip intihar eden Adak ölümünden sonra da partisinden bir vefa görmedi. Adak'a gösterilmesi gereken vefayı, partisi değil arkadaşları gösterdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.02.2021
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Tugay Adak ölümünden sonra da CHP'den vefa görmedi! Borcunu arkadaşları ödedi!

Başta 'ı borcu nedeniyle çok sıkıştırdığı ileri sürülen bir esnaf olmak üzere bütün borçların ödendiği öğrenildi. Adak'ın ölümünün ardından 'li yöneticilere tepkiler gelmiş, çok sayıda CHP'li istifa etmişti. İlçe yönetiminden ve gençlik kollarında istifalar devam ederken CHP Milletvekili ise Adak'ın intiharı ile ilgili konuştu ve partisini eleştirdi.


Yaşananlar ile CHP'de yol arkadaşlığı hukukunun zedelendiğini belirten Tekin, şunları söyledi: "Eleştirenler düşman ve öteki olarak görülüyor. Tugay Adak, gencecik, pırlanta gibi bir yol arkadaşımızdı. Bugün geldiğimiz noktadan utanç duyuyorum."


"Gencecik bir kardeşimizin zor zamanında yanında olamıyorsak, hepimizin sorumluluğu var. Parti içi demokrasi kültürü yok oluyor. Parti yöneticileri itaat ve biat istemeye başlıyor. Koltuğa oturan kendisini Ramses sanıyor."

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