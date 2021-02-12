13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Körfezinde saldırıya uğrayan Türk gemisine ilişkin son dakika açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Körfezinde saldırıya uğrayan Türk gemisine ilişkin son dakika açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı tarafından ’nde 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırdığı gemisine yönelik bir son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında yaşanan saldırı sonrası geçen sürece dair bilgiler verildi. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Körfezinde saldırıya uğrayan Türk gemisine ilişkin son dakika açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırdığı isimli gemisine yönelik bir açıklama yapıldı.

15 KİŞİ KAÇIRILDI

Mozart gemisine 'nde 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırması sonucu 15 vatandaşımız kaçırılmış, bir Azerbaycanlı kardeşimiz ise saldırı esnasında hayatını kaybetmiştir.

Olayın hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız süreci bizzat takip ederek, ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla vatandaşlarımızın kurtarılması için bir çalışma grubu kurulması talimatını vermiştir.

GABON'DA TEMAS KURULDU

Bu çerçevede ilgili kurumlarımız bölgedeki Büyükelçiliklerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya başlamış, Bakanlığımız başkanlığında ilgili kurumlarımızdan oluşan heyetimiz 6 Şubat 2021 tarihinde 'a giderek temaslarına başlamıştır.

Gemi sahibi şirketin çalışmalarıyla koordineli bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızdan bir ekip de sahaya gönderilmiş, böylece gelişmeler an be an takip edilebilmiştir.

HAFTA BAŞINDA ADIMLAR ATILDI

Tüm kurumlarımızın etkin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması, aynı zamanda gemi sahibi şirketin vatandaşlarımızın serbest bırakılması yönündeki yoğun çabaları sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabilmiştir.

15 VATANDAŞ SAĞ SALİM KURTARILDI

Hem sahada hem 'de yürütülen temas ve çalışmaların neticesinde bugün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılmıştır. Halihazırda, 15 vatandaşımız güvenli bir noktada bulunmakta olup, sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Sayın Bakanımız vatandaşlarımızın ailelerinin tümüyle görüşmüştür. Vatandaşlarımızın en yakın zamanda 'dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır.

NE OLMUŞTU?

23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Son dakika: Korsanların Nijerya açıklarında kaçırdığı Türk denizciler kurtarıldı SON DAKİKA: KORSANLARIN NİJERYA AÇIKLARINDA KAÇIRDIĞI TÜRK DENİZCİLER KURTARILDI

Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video TÜRK DENİZCİLER KORSANLARIN ELİNDEN KURTARILDI! LEVENT KARSAN: OLAY SİYASİ DEĞİL MADDİ... |VİDEO

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA