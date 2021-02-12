Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine Körfezinde saldırıya uğrayan Türk gemisine ilişkin son dakika açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı tarafından Gine Körfezi’nde 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırdığı Mozart gemisine yönelik bir son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında yaşanan saldırı sonrası geçen sürece dair bilgiler verildi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırdığı Mozart isimli Türk gemisine yönelik bir açıklama yapıldı.
15 KİŞİ KAÇIRILDI
Mozart gemisine Gine Körfezi'nde 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırması sonucu 15 vatandaşımız kaçırılmış, bir Azerbaycanlı kardeşimiz ise saldırı esnasında hayatını kaybetmiştir.
Olayın hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız süreci bizzat takip ederek, ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla vatandaşlarımızın kurtarılması için bir çalışma grubu kurulması talimatını vermiştir.
GABON'DA TEMAS KURULDU
Bu çerçevede ilgili kurumlarımız bölgedeki Büyükelçiliklerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya başlamış, Bakanlığımız başkanlığında ilgili kurumlarımızdan oluşan heyetimiz 6 Şubat 2021 tarihinde Gabon'a giderek temaslarına başlamıştır.
Gemi sahibi şirketin çalışmalarıyla koordineli bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızdan bir ekip de sahaya gönderilmiş, böylece gelişmeler an be an takip edilebilmiştir.
HAFTA BAŞINDA ADIMLAR ATILDI
Tüm kurumlarımızın etkin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması, aynı zamanda gemi sahibi şirketin vatandaşlarımızın serbest bırakılması yönündeki yoğun çabaları sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabilmiştir.
15 VATANDAŞ SAĞ SALİM KURTARILDI
Hem sahada hem Türkiye'de yürütülen temas ve çalışmaların neticesinde bugün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılmıştır. Halihazırda, 15 vatandaşımız güvenli bir noktada bulunmakta olup, sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Sayın Bakanımız vatandaşlarımızın ailelerinin tümüyle görüşmüştür. Vatandaşlarımızın en yakın zamanda Nijerya'dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır.
NE OLMUŞTU?
23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.