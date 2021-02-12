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Dışişleri'nden Türk mürettebat açıklaması: THY uçağıyla Türkiye'ye getireceğiz

Dışişleri Bakanı Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizcinin kurtarılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Çavuşoğlu “Büyükelçimiz kaptan ile görüştü. Sağlık durumları iyi. Kaptan sağlık durumlarının iyi olduğunu iletmiş. Biz de aileleri bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Dışişleri'nden Türk mürettebat açıklaması: THY uçağıyla Türkiye'ye getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz kaptan ile görüştü. Sağlık durumları iyi. Kaptan sağlık durumlarının iyi olduğunu iletmiş. Biz de aileleri bilgilendirdik" dedi.

GİZLİLİKLE BU SÜRECİ YÜRÜTTÜK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizcinin kurtarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz kaptan ile görüştü. Sağlık durumları iyi. Kaptan sağlık durumlarının iyi olduğunu iletmiş. Biz de aileleri bilgilendirdik. Cumhurbaşkanımızı tüm gelişmelerden her aşamada haberdar ettik. Talimatları doğrultusunda süreci koordine ettik. Gizlilikle bu süreci yürüttük" dedi.

ÇAVUŞOĞLU TEK TEK ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kurtarılan 15 Türk denizcinin aileleriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Korsanların Nijerya açıklarında kaçırdığı Türk denizciler kurtarıldı SON DAKİKA: KORSANLARIN NİJERYA AÇIKLARINDA KAÇIRDIĞI TÜRK DENİZCİLER KURTARILDI

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