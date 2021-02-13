CHP'de Tugay Adak istifası! Aysun Özcan Erenkaya'dan zehir zemberek sözler: Alın partinizi başınıza çalın

Erenkaya, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar çok gittim geldim. Defalarca kere kendimle mücadele ettim. Ama her defasında vaz geçtim, durdum, geriye attım. Çünkü asla içim el vermedi. Ta ki dün 28 yaşındaki evladımızı, Tugay'ımızı kara toprağa verene kadar. Tugay'ın gencecik yaşında canına kıyması aklımdan çıkmıyor. Bu olay beni o kadar etkiledi ki, şimdiye kadar CHP ile alakalı geriye attığım ne varsa gün yüzüne çıkıverdi. Tugay'ın 5 metre yükseklikten kendini aşağı bırakması, can çekişerek ölmesi bende bardağı taşıran son damla oldu."