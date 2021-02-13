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CHP'de Tugay Adak istifası! Aysun Özcan Erenkaya'dan zehir zemberek sözler: Alın partinizi başınıza çalın

  Belediye Başkan aday adayı , CHP Meclis Üyesi 'ın intiharını kabul edemediğini ifade ederek CHP parti üyeliğinden istifa ettiğini internet sitesindeki köşe yazısında açıkladı. Erenkaya, istifa açıklamasında, "Tugay'ın intiharını kabul edemiyorum. Göz göre göre ölüme giden gencimizi durduramadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Alın 'ni tepe tepe kullanın. Zaten kullanmaktan başka bir şey bilmiyorsunuz. Muhakeme yeteneğini kaybedenlerin, vicdan terazisinin yok edenlerin bulunduğu bir örgütte durmamak hepsinden daha iyi" ifadelerini kullandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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CHP'de Tugay Adak istifası! Aysun Özcan Erenkaya'dan zehir zemberek sözler: Alın partinizi başınıza çalın

Cumhuriyet Halk Partili () Meclis Üyesi , CHP'nin söz verdiği iş sözlerini tutmaması sonucu intihar etmişti. İntiharın ardından CHP'de yeni bir tartışma alevlenmişti. Hatta bazı CHP'liler istifa ettiklerini açıklamıştı. Kocaeli Barış internet sitesi sahibi CHP Belediye Başkan aday adayı da parti üyeliğinden istifa ettiğini köşe yazısında açıkladı.



"TUGAY'IN İNTİHARI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"
Erenkaya, "Hoşçakal CHP" başlığını taşıyan yazısında istifa etmesinin nedeninin Tugay Adak intiharı olduğunu açıkladı.

Erenkaya, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar çok gittim geldim. Defalarca kere kendimle mücadele ettim. Ama her defasında vaz geçtim, durdum, geriye attım. Çünkü asla içim el vermedi. Ta ki dün 28 yaşındaki evladımızı, Tugay'ımızı kara toprağa verene kadar. Tugay'ın gencecik yaşında canına kıyması aklımdan çıkmıyor. Bu olay beni o kadar etkiledi ki, şimdiye kadar CHP ile alakalı geriye attığım ne varsa gün yüzüne çıkıverdi. Tugay'ın 5 metre yükseklikten kendini aşağı bırakması, can çekişerek ölmesi bende bardağı taşıran son damla oldu."

"DİSİPLİN TEHDİTLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIM"
CHP üyesi olmasının gerçekleri yazmasında engel teşkil ettiğinden söz eden Erenkaya, köşe yazısında gerçekleri yazmaması için CHP'nin disiplin tehditleriyle karşı karşıya kaldığını ve bunun için de parti kimliğini bir kenara koyarak yazmak istediğini vurguladı.



"ALIN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ TEPE TEPE KULLANIN"
CHP'li Tugay Adak'ın intiharını kabul edemediğinin altını çizen Erenkaya, "Tugay'ın intiharını kabul edemiyorum. Göz göre göre ölüme giden gencimizi durduramadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Alın Cumhuriyet Halk Partisi'ni tepe tepe kullanın. Zaten kullanmaktan başka bir şey bilmiyorsunuz. Muhakeme yeteneğini kaybedenlerin, vicdan terazisinin yok edenlerin bulunduğu bir örgütte durmamak hepsinden daha iyi. Bugüne kadar birlikte siyaset yaptığım, siyasi akrabam kabul ettiğim bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma ve dostlarıma mücadelelerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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