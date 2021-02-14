CHP'li İmar Komisyonu Başkanı Cihan Saraçoğlu'ndan skandal! Belediye projesini şirketine peşkeş çekti

Skandalın ortaya çıkması üzerine CHP'li 3 belediye meclis üyesi "Kamu yararı gözetilmiyor" deyip partiden istifa etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geçtiğimiz aralık ayında Muratdede Mahallesi'nde bulunan, tapusu ve ruhsatı belediyeye ait 800 metrekare alana inşa edilecek olan Gündüz Bakımevi için bir hayırseverle protokol imzaladı. İddiaya göre, içerisinde sınıflar, uyku odaları ve spor eğitim merkezleri bulunacak olan ve 2 milyon liraya yapılması planlanan bakımevinin mimari projesi, yasalara aykırı olmasına rağmen belediye İmar Komisyonu Başkanı Cihan Saraçoğlu ile Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi 4 kişiye ait olan şirkete aktarıldı. Şirket kısa süre sonra bakımevinin mimari projelerini hazırlayıp sosyal medya platformunda ve web sitesinin "projelerimiz" kısmında yayımladı.