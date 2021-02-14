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CHP'li İmar Komisyonu Başkanı Cihan Saraçoğlu'ndan skandal! Belediye projesini şirketine peşkeş çekti

Son dakika haberine göre; 'de CHP'li İmar Komisyonu Başkanı , 4 arkadaşıyla birlikte mimarlık ofisi kurup yasaya aykırı olmasına rağmen belediye projesini kendi şirketine verdi. Skandal ortaya çıkınca CHP’li 3 meclis üyesi istifa etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.02.2021
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CHP'li İmar Komisyonu Başkanı Cihan Saraçoğlu'ndan skandal! Belediye projesini şirketine peşkeş çekti

Skandalın ortaya çıkması üzerine CHP'li 3 belediye meclis üyesi "Kamu yararı gözetilmiyor" deyip partiden istifa etti. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geçtiğimiz aralık ayında Muratdede Mahallesi'nde bulunan, tapusu ve ruhsatı belediyeye ait 800 metrekare alana inşa edilecek olan Gündüz Bakımevi için bir hayırseverle protokol imzaladı. İddiaya göre, içerisinde sınıflar, uyku odaları ve spor eğitim merkezleri bulunacak olan ve 2 milyon liraya yapılması planlanan bakımevinin mimari projesi, yasalara aykırı olmasına rağmen belediye İmar Komisyonu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi 4 kişiye ait olan şirkete aktarıldı. Şirket kısa süre sonra bakımevinin mimari projelerini hazırlayıp sosyal medya platformunda ve web sitesinin "projelerimiz" kısmında yayımladı.



PARTİDEN ÜÇ İSTİFA

Olayın ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a ve İmar Komisyonu Başkanı ve belediye meclis üyesi olan Cihan Saraçoğlu'na ilk tepki parti üyelerinden geldi. CHP'li meclis üyesi , Murat Cımık ve "Belediyede kamu yararı gözetilmiyor" diyerek partiden istifa etti. Meclis üyelerinin yayınladıkları ortak bildirgede, "Tüm bu yanlışların içinde adımızın yer almaması için bağrımıza taş basarak Ata ocağımız bu yanlışlardan dönünceye kadar, üzülerek ama onurumuzla partimizden ayrılıyoruz" ifadeleri yer aldı. Cımık ve Suna'nın bu konuda mecliste araştırma komisyonu kurulması talebi ise Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından reddedildi.



İSİMLERİ VE PROJEYİ SİLDİLER

'na göre meclis üyelerinin belediye ve bağlı kuruluşlarına doğrudan ya da dolaylı olarak iş yapamayacağının ortaya çıkmasının ardından şirketin sosyal medya hesaplarından Saraçoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Biz kimiz" ile "Projelerimiz" sayfas��ndaki bakımevi görselleri kaldırıldı.

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