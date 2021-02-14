Son dakika: PKK'dan sivil katliamı! Malatya Valisi Baruş: 10 şehidimizin kimliği belli oldu

10 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 şehit vatandaşımızla ilgili açıklamayı 2. Ordu Komutanı Org. Metin Gürak, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Malatya Jandarma Alay Komutanı Necmi İnce, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte kameraların karşısına geçerek açıklayan Vali Aydın Baruş, şehit olan 13 vatandaşın 10'unun kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Malatya Valisi Baruş, "13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Bingöl Karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönen Diyarbakır Lice Bingöl yol ayırımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yaman. 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolundan alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Personel Astsubay Çvş. Semih Özbek, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabak. 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya. 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Er Süleyman Sungur. 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Uzman Erbaş Mevlüt. 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür karayolunda Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş. Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse. Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Tancır oldukları anlaşılmıştır. Hain saldırıda şehit edilen 3 evladımızın kimlik tespit çalışmaları halen sürmektedir" dedi.



"YAKIN MESAFEDEN BAŞ BÖLGELERİNE ATEŞ EDİLMİŞ"

Vali Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumunda Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre, yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12'sinin baş bölgesinde birinin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Evlatlarımızın bombalı saldırı sonucu şehit oldukları söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur. Başsavcılık tarafından şehitlerimizin ailelerinin naaşları görmeleri sağlanacaktır. Ayrıca 48 terörist, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamıştır" diye konuştu.