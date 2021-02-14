Turistlerin kayak için yeni gözdesi Yusufeli oldu

"YILLIK 5 BİN CİVARINDA MİSAFİR AĞIRLIYORUZ"

Bölgede pansiyon işleten İsmail Bayram, "Yaz ve kış aylarında bölgemize turistler geliyor. Kış aylarında tur kayağı yapıyorlar ve burada kayan turistler, Kaçkar'ın karının çok kaliteli olduğunu ifade ediyor. Bugün Ukrayna'dan misafirlerimiz geldi. Trabzon Zigana'da kar olmadığını, Erzurum'da az olduğunu, o nedenle buraya kadar geldiklerini söylediler. Yine İsviçre'den gelen misafirlerimiz var, onlar da dağda tur kayağı yapıyor. Bölgeye gelen yabancı turistler, 'burası sanki dünyada kaybolmuş, hiç ayak basılmamış bir yer gibi' diyor, çok beğeniyorlar. Gelen turist sayısı da değişiyor ama yıllık 5 bin civarında misafir ağırlıyoruz" dedi.