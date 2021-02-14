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PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek!
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan, CHP'nin kışkırtmalarıyla ülke geneline yayılan Boğaziçi olayları hakkında flaş itiraflarda bulundu. Terörist Kalkan aynı zamanda Demirtaş'ın serbest bırakılması için baskı yapılmasını istedi.
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan, CHP'nin kışkırtmalarıyla ülke geneline yayılan Boğaziçi olayları hakkında flaş itiraflarda bulundu. Terörist Kalkan aynı zamanda Demirtaş'ın serbest bırakılması için baskı yapılmasını istedi.