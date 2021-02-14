15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek!

PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2021 14:40
Güncelleme:14.02.2021 14:46
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan, CHP'nin kışkırtmalarıyla ülke geneline yayılan Boğaziçi olayları hakkında flaş itiraflarda bulundu. Terörist Kalkan aynı zamanda Demirtaş'ın serbest bırakılması için baskı yapılmasını istedi.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan, CHP'nin kışkırtmalarıyla ülke geneline yayılan Boğaziçi olayları hakkında flaş itiraflarda bulundu. Terörist Kalkan aynı zamanda Demirtaş'ın serbest bırakılması için baskı yapılmasını istedi.

PKKnın sözde yöneticisi Duran Kalkandan Boğaziçi itirafı PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİSİ DURAN KALKAN'DAN BOĞAZİÇİ İTİRAFI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte teröristlere mezar olan o mağaralar!
İşte teröristlere mezar olan o mağaralar!
Türkiye’nin milli savunma hamleleri…
Türkiye’nin milli savunma hamleleri…
PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!
PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!
Ulusal güvenlik problemidir!
Ulusal güvenlik problemidir!
HDP demek PKK demektir
HDP demek PKK demektir
Canlı yayında flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı!
Canlı yayında flaş sözler: Kandil ve Sincar'ın kapısı çalındı!
Can Dündar'ın algısını İçişleri çökertti
Can Dündar'ın algısını İçişleri çökertti
PKK'lı teröristlerden Gara'da sinsi plan!
PKK'lı teröristlerden Gara'da sinsi plan!
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı!
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı!
Gara operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Gara operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
HDP'li isimlere soruşturma!
HDP'li isimlere soruşturma!
Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Sizlerden ricam...
Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Sizlerden ricam...
Daha Fazla Video Göster