CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na giden dernek paravan çıktı

BİLGİLER YOK

Söz konusu dernekle ilgili internette de herhangi bir bilgiye rastlanılmaması da dikkat çekti. Birçok derneğin aksine söz konusu derneğin internet sitesi dahi bulunmuyor. Bu nedenle de derneğin kurucularının kim olduğu, kuruluş tarihi, derneğin adresi, iletişim bilgileri ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere de ulaşılamıyor.