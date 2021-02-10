CHP ve yandaşlarının Türkiye hazımsızlığı! Milli Uzay Programı rahatsız etti

Sedef Kabaş ise, "Bir gece oturulmuş ve dahice bir fikir bulunmuş! Bizi bu bitik durumdan Milli Uzay Programı kurtarır demişler... Yeni propaganda şu olacak, 'Ne işi, ne aşı, AKP Ay'a gidiyor, sen daha ne istiyorsun!'" ifadelerini kullanarak skandala imza attı.