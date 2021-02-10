CHP ve yandaşlarının Türkiye hazımsızlığı! Milli Uzay Programı rahatsız etti
CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve hükümetin attığı her adımı eleştirmeyi siyaset sanan zihniyet bugün açıklanan 'uzay hamlesi' sonrası tekrar ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı CHP ve yandaşlarını çılgına çevirdi. CHP'li Faik Öztrak, Aslı Aydıntaşbaş, Yılmaz Özdil ve Sedef Kabaş gibi isimler sosyal medya hesaplarından programı eleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam düzenlenen büyük programla Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları toplumun büyük kesiminde büyük beğeni topladı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Başkan Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.
Her fırsatta Türkiye'nin aleyhinde olmayı siyasi görüş olarak sürdüren CHP bu gelişmenin de karşısında yer aldı. CHP'li Faik Öztrak ve diğer birçok isim Türkiye'nin uzay hamlesini hazmedemedi.
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'TAN TEPKİ ÇEKEN TWEET
CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin uzay hamlesinden rahatsız oldu. Öztrak, ''Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023'te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.
Yılmaz Özdil, "Ay'a gidiyoruz. Aktronot oluyoruz" diye yazdı.
Sedef Kabaş ise, "Bir gece oturulmuş ve dahice bir fikir bulunmuş! Bizi bu bitik durumdan Milli Uzay Programı kurtarır demişler... Yeni propaganda şu olacak, 'Ne işi, ne aşı, AKP Ay'a gidiyor, sen daha ne istiyorsun!'" ifadelerini kullanarak skandala imza attı.
İYİ PARTİ DE CHP'NİN İZİNDE
İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de "Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider ....... derler ya hani büyükler işte tam da o hesap" mesajını paylaştı.
CHP İPTAL İÇİN AYM'YE BAŞVURMUŞTU
Türkiye'nin gözünü Ay'a diktiği bu günlerde Cumhurbaşkanı'nın Milli Uzay programını açıklaması, akıllara CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı Uzay Ajansı iptal başvurusunu getirdi.
CHP, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Uzay Ajansı'nın ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.